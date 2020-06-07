У Києві біля кінотеатру "Київ" відбулася акція, на якій активісти закликали столичну владу визнати результати торгів по оренді закладу недійсними і оголосити конкурс, який враховував би концепцію розвитку культурного центру.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Пів року новий орендар не платить до міського бюджету жодної копійки за оренду приміщення кінотеатру” Київ “, – зазначають активісти.

Вони вимагають:

1. Визнати результати “відкритих торгів” недійсними. Позбавити “Сінема Сіті” права оренди кінотеатру “Київ”.

2. Провести розслідування численних махінацій і порушень з боку Департаменту комунальної власності міста Києва і КМДА, знайти і покарати винних.

3. Розформувати воєнізоване угруповання КП “Муніципальна охорона”.

4. Провести новий відкритий конкурс на право оренди кінотеатру “Київ”, де ключовим критерієм виступить концепція кінотеатру, а не сума оренди.

5. Залучити громадськість, кіногромадськість і активістів до висновку умов нового конкурсу.

Фото: “Букви”, Олександр Кужельний

Фото: “Букви”, Євгеній Войнич

Нагадаємо, 7 листопада на площі перед Київською міською державною адміністрацією (КМДА) зібралися люди на акцію з вимогою відновити роботу кінотеатру “Київ” і розірвати договір оренди з новим орендарем ТОВ “Сінема-Центр”.