Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Пів року новий орендар не платить до міського бюджету жодної копійки за оренду приміщення кінотеатру” Київ “, – зазначають активісти.
Вони вимагають:
1. Визнати результати “відкритих торгів” недійсними. Позбавити “Сінема Сіті” права оренди кінотеатру “Київ”.
2. Провести розслідування численних махінацій і порушень з боку Департаменту комунальної власності міста Києва і КМДА, знайти і покарати винних.
3. Розформувати воєнізоване угруповання КП “Муніципальна охорона”.
4. Провести новий відкритий конкурс на право оренди кінотеатру “Київ”, де ключовим критерієм виступить концепція кінотеатру, а не сума оренди.
5. Залучити громадськість, кіногромадськість і активістів до висновку умов нового конкурсу.
Фото: “Букви”, Олександр Кужельний
Фото: “Букви”, Євгеній Войнич
Нагадаємо, 7 листопада на площі перед Київською міською державною адміністрацією (КМДА) зібралися люди на акцію з вимогою відновити роботу кінотеатру “Київ” і розірвати договір оренди з новим орендарем ТОВ “Сінема-Центр”.
- 7 червня департамент комунальної власності столиці та комунальне підприємство “Київкінофільм” почали інвентаризацію і обстеження будівлі кінотеатру “Київ”. При цьому керівництво кінотеатру заявило про рейдерське захоплення.