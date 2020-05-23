Сьогодні, 23 травня, в центрі Києва, біля офісу голови політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука відбулася акція протесту, але вибуху не було.

#Букви зробили фото на місці події.

Офіс Медведчука знаходиться в центрі столиці, по вулиці Велика Васильківська, 23-б.

У поліції заявили, що на місці не було вибуху, як раніше повідомляли в ЗМІ.

“Факт вибуху ми спростовуємо, ніякого вибуху не було. Там відбувалася акція, активісти запалили фаєри. Загалом за порушення громадського порядку було затримано близько 19 осіб, зараз вони знаходяться у Печерському управлінні поліції. З’ясовуємо всі обставини”, – повідомили в поліції.

За порушення громадського порядку поліцейські затримали 19 учасників акції.

Учасники акції протесту залишили на асфальті перед будівлею офісу написи: “ОПЗЖ = Росія”, а також облили стіни будівлі червоною фарбою.

На місці працює поліція.