#Букви зробили фото на місці події.
Офіс Медведчука знаходиться в центрі столиці, по вулиці Велика Васильківська, 23-б.
У поліції заявили, що на місці не було вибуху, як раніше повідомляли в ЗМІ.
“Факт вибуху ми спростовуємо, ніякого вибуху не було. Там відбувалася акція, активісти запалили фаєри. Загалом за порушення громадського порядку було затримано близько 19 осіб, зараз вони знаходяться у Печерському управлінні поліції. З’ясовуємо всі обставини”, – повідомили в поліції.
За порушення громадського порядку поліцейські затримали 19 учасників акції.
Учасники акції протесту залишили на асфальті перед будівлею офісу написи: “ОПЗЖ = Росія”, а також облили стіни будівлі червоною фарбою.
На місці працює поліція.
- До цього повыдомлялося, що вибух стався під час акції Нацкорпусу “ОПЗЖ – російські колабораціоністи”. Активісти вимагали від Мін’юсту звернутися з позовом до суду за фактом вчинення партією державної зради і закликали СБУ почати провадження проти керівників партії.