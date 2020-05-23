#Букви зробили фото на місці події.

Офіс Медведчука знаходиться в центрі столиці, по вулиці Велика Васильківська, 23-б.

У поліції заявили, що на місці не було вибуху, як раніше повідомляли в ЗМІ.

“Факт вибуху ми спростовуємо, ніякого вибуху не було. Там відбувалася акція, активісти запалили фаєри. Загалом за порушення громадського порядку було затримано близько 19 осіб, зараз вони знаходяться у Печерському управлінні поліції. З’ясовуємо всі обставини”, – повідомили в поліції.

За порушення громадського порядку поліцейські затримали 19 учасників акції.

Учасники акції протесту залишили на асфальті перед будівлею офісу написи: “ОПЗЖ = Росія”, а також облили стіни будівлі червоною фарбою.

Офис Медведчука акция протеста

Офис Медведчука акция протеста

Офис Медведчука акция протеста

Офис Медведчука акция протеста

Офис Медведчука акция протеста

Офис Медведчука акция протеста

Офис Медведчука акция протеста

Офис Медведчука акция протеста

Офис Медведчука акция протеста

Фото: #Букви

На місці працює поліція.

  • До цього повыдомлялося, що вибух стався під час акції Нацкорпусу “ОПЗЖ – російські колабораціоністи”. Активісти вимагали від Мін’юсту звернутися з позовом до суду за фактом вчинення партією державної зради і закликали СБУ почати провадження проти керівників партії.