Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дощі прогнозуються у західних, північних, східних та подекуди у центральних регіонах.
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Найпрохолодніше сьогодні буде на Заході країни – там температура коливатиметься від +9 °C до +12 °C. У північних та центральних областях – +10-13 °C.
На Сході та Півдні країни температура підніметься до +19 °C.
20 вересня у Вінницькій, більшості південних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- Раніше повідомлялося, що 19 вересня майже по всій території України прогнозуються дощі.