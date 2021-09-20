Сьогодні, 20 вересня, на значній території України прогнозуються дощі, температура повітря значно понизиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощі прогнозуються у західних, північних, східних та подекуди у центральних регіонах.

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Найпрохолодніше сьогодні буде на Заході країни – там температура коливатиметься від +9 °C до +12 °C. У північних та центральних областях – +10-13 °C.

На Сході та Півдні країни температура підніметься до +19 °C.

20 вересня у Вінницькій, більшості південних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.