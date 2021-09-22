Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Без опадів вдень та вночі буде лише у кількох південних областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій.
Температура буде доволі низькою по всій території України – від +7 °C до + 12 °C на Заході, Півночі та в Центрі. В південних та центральних регіонах очікується до +14 °C.
22 вересня у Вінницькій та більшості південних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 20 вересня на значній території України прогнозувалися дощі, температура повітря значно понизиться.