28 грудня в Україні прогнозують дощі та мокрий сніг, пориви вітру до 20 м/с, а в Карпатах до 30 м/с. У південних, центральних, західних та північних областях на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Мокрий сніг з дощем очікується майже по всі Україні, лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях ясно і без опадів. Температура повітря на півночі, у центрі та на сході коливатиметься від -3 °C до +3 °C, у Дніпропетровській та Запорізькій областях до +5 °C.

У західних та південних областях також тепло – до +8 °C.

На Київщині сьогодні хмарна погода, мокрий сніг з переходом у дощ, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі -1-3 °C, вдень до +2 °C.