Сьогодні, 3 грудня, в Україні незначний сніг очікується лише у північно-східних областях, на дорогах ожеледиця. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні на дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура в Карпатах 8-13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 5-7° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

У Києві та області 3 грудня опади не прогнозуються. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла, на Київщині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.