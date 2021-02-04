Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах країни, крім південно-східної частини, подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 0 °C до +5°C, вдень у західних областях та південній частині до +10 °C.

У Києві та Київській області 4 лютого також очікується дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура у столиці вночі від 0°C до +2°C, вдень +3-5°C; по області вночі та вдень від 0°C до 5°C.

За кілька днів морози посиляться в деяких областях до -23 °C.