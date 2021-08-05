Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Також сьогодні ввечері на Закарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі.
У західних регіонах температура коливатиметься від +23 °C до +27 °C, у центральних та північних областях очікується до +29 °C, а на сході та півдні країни буде до +32 °C.
5 серпня у східних, Сумській, Київській, Полтавській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 4 серпня вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях прогнозували грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.