5 серпня у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях прогнозуються грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Також сьогодні ввечері на Закарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі.

У західних регіонах температура коливатиметься від +23 °C до +27 °C, у центральних та північних областях очікується до +29 °C, а на сході та півдні країни буде до +32 °C.

5 серпня у східних, Сумській, Київській, Полтавській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.