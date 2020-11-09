Сьогодні, 9 листопада, в Україні опадів не прогнозується, в Карпатах 0-2° морозу, вдень 6-11° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +1-6 °C, вдень +6-11 °C, на Закарпатті та Одещині до +13 °C.

У Києві та області також без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. У столиці температура вночі +4-6 °C, вдень +8-10 °C, на Київщині вночі +1-6 °C, вдень +6-11 °C.

На завтра, 10 листопада, опади також не очікуються.



Крім того, сьогодні зранку у західних та південних областях місцями туман, видимість 200-500 м.