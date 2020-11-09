Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +1-6 °C, вдень +6-11 °C, на Закарпатті та Одещині до +13 °C.
У Києві та області також без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. У столиці температура вночі +4-6 °C, вдень +8-10 °C, на Київщині вночі +1-6 °C, вдень +6-11 °C.
На завтра, 10 листопада, опади також не очікуються.
Крім того, сьогодні зранку у західних та південних областях місцями туман, видимість 200-500 м.
- 8 листопада в Україні хмарно з проясненнями, без опадів.