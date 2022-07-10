Сьогодні, 10 липня, майже по всій території України (окрім Луганської та Одеської областей) очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні буде чи не найпрохолодніше. Температура повітря коливатиметься від +19 до +24 градусів. Вночі — від 11 до 14 С°.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +25 до +28 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до 14..18 С°.

На півночі температура вдень буде +24…+28 градусів, вночі – від +14 до +17 градусів вище нуля.

У східних областях буде найспекотніше : від +28 до +31 градусів, вночі – 16..20 С°.

Збережеться спека і на півдні: від +26 до + 29 градусів. Вночі температура буде від +16 до +19 градусів.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень сягатиме +26 градусів, вночі – від 15 до 17 градусів.

По усій території України будуть дощі та грози, за винятком Луганської та Одеської областей.