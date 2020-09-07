У понеділок, 7 вересня, в більшості регіонів України синоптики прогнозують мінливо хмарну погоду, за винятком західних областей – там очікуються грозові дощі. Місцями спека до +30 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, в центральних і північних регіонах вдень стовпчики термометрів будуть на рівні +27…+ 30 градусів, вночі температура становитиме +13…+ 16 градусів.

На сході теж спека-від +27 до +30 градусів вдень і до + 17 градусів вночі. На півдні Максимальна температура становитиме + 29 градусів вдень, вночі від +15 до +18.

У західних областях денна температура збережеться на рівні + 18…+ 28 градусів, вночі – від +12…+15.

У столиці в цей день очікується мінлива хмарність, повітря прогріється до + 27…+ 29 градусів.