Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, в центральних і північних регіонах вдень стовпчики термометрів будуть на рівні +27…+ 30 градусів, вночі температура становитиме +13…+ 16 градусів.
На сході теж спека-від +27 до +30 градусів вдень і до + 17 градусів вночі. На півдні Максимальна температура становитиме + 29 градусів вдень, вночі від +15 до +18.
У західних областях денна температура збережеться на рівні + 18…+ 28 градусів, вночі – від +12…+15.
У столиці в цей день очікується мінлива хмарність, повітря прогріється до + 27…+ 29 градусів.
- У вересні середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 14-19 градусів тепла, що на кілька градусів вище за середні багаторічні значення.