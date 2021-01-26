Через циклон, який завтра прийде до України, у центральних регіонах та на південному заході значно погіршиться погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Циклон йде до України з району Егейського моря.

“Опади сильні будуть, проте не скрізь. Найбільше дістанеться центральній частині України, на південному заході буде складна погода. Потягнеться крило циклону через Полтавщину до Сумщини”, – зазначила синоптик.

А надвечір 27-го січня та вночі 28-го січня циклон захопить ще й практично всі північні області.

“Отже, місцями невеликі опади чи просто хмарно – це буде в західних областях та на південному сході. На решті території України – складна вітряна погода із снігопадами чи дощами, залежно від температури повітря”, – сказала Наталка Діденко.

Температура повітря в середу на Заході вдень очікується -1-3 °C; на сході країни – від +3 °C до +7 °C.

На Півдні: на Одещині та Миколаївщині температура очікується близько 0, на Херсонщині, Запоріжжі від +4 °C до +9 °C, у Криму до +10 °C. На Півночі від -1 °C до +1 °C. У Центрі близько 0, проте в Дніпрі з районами ще до +6 °C.

У Києві 27-го січня буде хмарно, вдень близько 0 °C.

Циклон скоріш за все зачепить столицю снігом або пізно ввечері завтра, або вже вночі та вранці 28-го січня. Вдень у четвер також ще підсипатиме. Сьогоднішній сильний вітер завтра в Києві вгомониться, але 28 січня знову посилиться”, – розказала Наталка Діденко.