Патрульна поліція України попередила водіїв про значне погіршення погоди, у зв'язку з чим просить їх за можливості не їздити на власних авто.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

“Синоптики прогнозують хуртовини та значний сніг у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Будуть пориви вітру 15-20 м/с та на дорогах ожеледиця. На Закарпатті — сніг із дощем та ожеледь”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 8 та 9 лютого негода лише набере обертів: зокрема, майже в усіх регіонах, крім півдня, прогнозують сильний сніг та хуртовини. На півдні та на Прикарпатті очікується сніг з переходом в дощ, ожеледь та налипання мокрого снігу, на Закарпатті — дощ. Через це на дорогах буде ожеледиця.

Також патрульні попереджають про можливість обмеження руху великовагового транспорту та автобусів у столиці або в регіонах, щоби “запобігти ускладненню руху та сприяти ефективнішій роботі комунальних служб”. Також поліція закликає за можливості утриматися від поїздок на власному транспорті.

“Під час негоди дорожня спецтехніка працюватиме над забезпеченням безперебійного руху дорогами державного значення. Укравтодор спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій та Національною поліцією можуть вводити тимчасові обмеження в русі для вантажного транспорту та пасажирських автобусів”, — розповіли правоохоронці.

До того ж комунальні організації обробляють поверхні автодоріг протиожеледними матеріалами.

“Наразі ситуація на дорогах, де очікується негода, контрольована й рух автомобільними дорогами держави забезпечено”, — зазначили у патрульній поліції та нагадали, що в разі проблем на дорозі треба телефонувати на лінію “102”.