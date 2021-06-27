Очікуються грози і град: в Україні оголошено штормове попередження

На завтра, 28 червня, в Україні оголошено штормове попередження. Синоптики на День Конституції прогнозують грози та місцями град.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, сьогодні в північних, центральних і південних областях місцями очікуються сильні зливи, град і шквали 15-20 м/с (IV рівень небезпеки, жовтий).

Також на завтра оголошено штормове попередження. 28 червня на території України, крім західних і більшості південних областей, очікуються грози. У східних регіонах може пройти град в окремих районах. Також прогнозується шквальний вітер 15-20 м/с.

При цьому у Києві та області 28 червня очікуються грози (IV рівень небезпеки, жовтий).