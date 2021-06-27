ЗеПорушення

50

Всього порушень

3

Днів без порушень

28 червня

01:26 Посол США анонсував припинення видачі віз росіянам
00:54 У ВООЗ розповіли, за скільки часу можна заразитися штамом Delta

27 червня

23:57 Продаж землі в Україні: в Мінагро розповіли, як захистять ринок від зазіхань росіян
22:28 На Черкащині двоє людей загинули від удару блискавки
21:59 «Це лайно тобі за сина»: на Буковині чоловік облив фекаліями викладачку (відео)
21:34 Чехія обіграла Нідерланди і вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020
20:34 Трамп розпочав «турне помсти» республіканцям, які голосували за його імпічмент
19:58 Український симфонічний оркестр переміг на фестивалі у Відні
19:29 Українська тенісистка виграла бронзову медаль чемпіонату Європи
18:26 Україна має намір домовитися ще про 5 «безвізів» з ЄС, – Шмигаль
17:50 Очікуються грози і град: в Україні оголошено штормове попередження
16:59 Кандидати в канцлери Німеччини допускають зупинку «Північного потоку-2»
16:21 Бізнесмен Павло Фукс у суді оскаржуватиме введення проти нього санкцій РНБО
15:52 Поблизу курортного міста Мармарис спалахнули лісові пожежі: фото
15:26 На «Тур де Франс» вболівальниця з плакатом спровокувала масове падіння велосипедистів
15:21 У Стамбулі поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників прайд-маршу
14:41 Китай опублікував відео свого марсохода Zhurong
14:38 У Кабміні розповіли, скільки українців отримують субсидії й пільги
14:05 «ПриватБанк» відновив роботу після збою та повернув кошти клієнтам
13:52 З липня мільйону українців підвищать пенсії на 100 грн, — Лазебна
13:49 У Британії на автобусній зупинці знайшли секретні документи про есмінець Defender
13:03 У Львові на півмарафоні помер 23-річний бігун
12:52 Святкування Дня Незалежності: Зеленський поповнить «партійну касу» на 20 млрд грн
12:42 Як із 1 липня зміниться прожитковий мінімум: Лазебна назвала суму
11:50 ВООЗ закликає вакцинованих людей продовжувати носити маски
11:17 На Вінничині встановили рекорд України з виконання «Щедрика»: відео
10:55 «Євро-2020»: хто гратиме сьогодні в 1/8 фіналу
10:52 Sparks випустили сингл «We Love Each Other So Much» до мюзиклу «Аннетт»
09:45 Василь Ломаченко – Масайоші Накатані: відео нокауту
09:26 За добу в Україні — 450 нових випадків COVID-19

Очікуються грози і град: в Україні оголошено штормове попередження

На завтра, 28 червня, в Україні оголошено штормове попередження. Синоптики на День Конституції прогнозують грози та місцями град.

Неділя, 27 червня 2021, 17:50

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, сьогодні в північних, центральних і південних областях місцями очікуються сильні зливи, град і шквали 15-20 м/с (IV рівень небезпеки, жовтий).

Також на завтра оголошено штормове попередження. 28 червня на території України, крім західних і більшості південних областей, очікуються грози. У східних регіонах може пройти град в окремих районах. Також прогнозується шквальний вітер 15-20 м/с.

При цьому у Києві та області 28 червня очікуються грози (IV рівень небезпеки, жовтий).

Теги: дощі в Україні, прогноз погоди, Укргідрометцентр, штормове попередження

Читати #Букви у Telegram і у Facebook