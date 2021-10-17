Сьогодні, 17 жовтня, погода у більшості областей України буде малохмарною та сонячною, дощі прогнозуються у деяких південних регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях температура повітря коливатиметься від +8 °C до +13 °C. У центральних, північних та східних регіонах – +10-13 °C.

Тепліше, але не суттєво, буде жителям південних регіонів – до +15 °C.

Сухий день прогнозується у всіх областях, окрім Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, Запоріжжя та Криму – там можливі незначні опади.

У Києві опади не прогнозують, повітря прогріється до +10 °C…+12 °C.

Крім того, 17-19 жовтня у Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.