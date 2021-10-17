Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях температура повітря коливатиметься від +8 °C до +13 °C. У центральних, північних та східних регіонах – +10-13 °C.
Тепліше, але не суттєво, буде жителям південних регіонів – до +15 °C.
Сухий день прогнозується у всіх областях, окрім Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, Запоріжжя та Криму – там можливі незначні опади.
У Києві опади не прогнозують, повітря прогріється до +10 °C…+12 °C.
Крім того, 17-19 жовтня у Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 16 жовтня в Україні прогнозували сонячну погоду та туман.