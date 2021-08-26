У вересні 2021 погода в Україні очікується класичною, температура повітря прогнозується не вище звичайної.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, середня місячна температура передбачається 14-18°, в Карпатах 11-12°, що близько до кліматичної норми.

Водночас, місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що теж в межах кліматичної норми.

Синоптики зазначили, що вересень – перехідний місяць від літа до осені. Середня місячна температура повітря зазвичай становить 13-17°, у південній частині місцями 18-20°, в гірських районах 9-15° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря у вересні за історію спостережень становить – 1-8° морозу, на півдні місцями 0-1° тепла, в Криму до 5° тепла. Абсолютний максимум – 33-38° тепла, в гірських районах 24-32°.

Середня місячна кількість опадів, згідно даним багаторічних спостережень, складає 37-74 мм, у південній частині локально 28-36 мм, в Карпатському регіоні місцями 77-108 мм, на високогір′ї Карпат 126-130 мм.