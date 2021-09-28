Середня температура і кількість опадів в Україні в жовтні очікуються в межах норми.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Зокрема, середня місячна температура передбачається 7-12 °С, в Карпатах 6-7 °С.

Водночас, місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у жовтні середня місячна температура складає 6-13 градусів тепла, в Карпатах місцями 4-5 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря – 4-16 градусів морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23 градусів морозу, на півдні Криму – 0-3 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 26-34 градусів тепла, в Криму до 35 градусів, на високогір′ї Карпат – 20-21 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями у Львівській, Івано-Франківській областях та горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-106 мм, на високогір′ї Карпат 120-129 мм.