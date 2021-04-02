Covid-19 Україна

оновлено 02.04.2021 о 07:01

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335408 (+0)

Вилікувались:

1323083 (+0)

Померло:

33246 (+0)

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Сьогодні в деяких областях України очікуються дощі

Сьогодні в Україні буде тепло, проте в деяких областях очікуються дощі.

П’ятниця, 2 квітня 2021, 07:30

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зокрема, дощ очікується вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в усіх, крім південно-східної частини та більшості західних областей.

Вітер південно-західний 7-12 м/с, на заході, вдень і на півдні країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря коливатиметься на рівні 10-15° тепла, у західних та північних областях 7-12°, у Карпатах вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

  • Український гідрометеорологічний центр дав прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на квітень 2021 року.

 

Теги: дощ, погода, прогноз погоди

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