Сьогодні в деяких областях України очікуються дощі

Сьогодні в Україні буде тепло, проте в деяких областях очікуються дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зокрема, дощ очікується вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в усіх, крім південно-східної частини та більшості західних областей.

Вітер південно-західний 7-12 м/с, на заході, вдень і на півдні країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря коливатиметься на рівні 10-15° тепла, у західних та північних областях 7-12°, у Карпатах вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.