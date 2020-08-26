26 серпня вночі у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень подекуди у північно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, вдень у західних та східних областях південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень у західних, північних, більшості центральних областей 21-26 °C, на решті території 26-31 °C.

26 серпня на Київщині вночі дощ, гроза, при грозі шквалисте посилення вітру; вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 21-26 °C.

26 серпня у центральних, південних, східних областях, в Криму та більшості районів Хмельницької і Чернівецької областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.