Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер переважно північно-західний, вдень у західних та східних областях південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень у західних, північних, більшості центральних областей 21-26 °C, на решті території 26-31 °C.
26 серпня на Київщині вночі дощ, гроза, при грозі шквалисте посилення вітру; вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 21-26 °C.
26 серпня у центральних, південних, східних областях, в Криму та більшості районів Хмельницької і Чернівецької областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- У вересні середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 14-19 градусів тепла, що на кілька градусів вище за середні багаторічні значення.