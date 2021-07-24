Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Протягом наступних кількох днів територія України перебуватиме у полі підвищеного тиску, тобто погоду формуватиме антициклон.
У суботу очікується суха погода зі слабким вітром та температурою вночі 11-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-30°.
У Києві сьогодні без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі прогнозується на рівні 14-16°, вдень 26-28°.
- Минулого місяця у Києві було зафіксовано аж 10 температурних рекордів.