У суботу, 24 липня, в Україні очікується суха та комфортна погода.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Протягом наступних кількох днів територія України перебуватиме у полі підвищеного тиску, тобто погоду формуватиме антициклон.

У суботу очікується суха погода зі слабким вітром та температурою вночі 11-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-30°.

У Києві сьогодні без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 14-16°, вдень 26-28°.