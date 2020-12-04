Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Опадів у п’ятницю не очікується.
На дорогах західних, північних і центральних областей подекуди можлива ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря на заході країни становитиме +4 – +6 градусів.
Водночас, на Сході температура коливатиметься в межах 0 – +2 градуси.
На Півночі країни повітря прогріється до +1 – +3 градуси.
На Півдні буде ще тепліше: синоптики прогнозують +10 – +12 градусів.
- 3 грудня в Україні незначний сніг очікувався лише у північно-східних областях, на дорогах ожеледиця.