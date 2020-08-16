Сьогодні, 16 серпня, в Україні переважно сонячна погода, температура буде коливатися від +22 °C до +28 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощитиме сьогодні цілий день лише в Закарпатській області. Там денна температура повітря складатиме від +25 °C до +27 °C. На решті території країни – без опадів.

Температура повітря буде коливатися від +22 °C на сході до +27 °C на решті території України.

У південних областях – до +27 °C.

16 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.