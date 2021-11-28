Вранці 28 листопада у північних, більшості західних, центральних та південних областей туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у Карпатському регіоні, вдень у південній частині та більшості західних областей прогнозуються дощі; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +1-6 °C, у західних та північних областях від +3 °C до -2 °C; вдень +5-10 °C, в південній частині до +13 °C.

В Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень від +2 °C до -3 °C.

На Київщині сьогодні без істотних опадів, вночі та вранці туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вночі від +3 °C до -2 °C, вдень +5-10 °C; у Києві вночі +1-3 °C, вдень +8-10 °C.