Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі у Карпатському регіоні, вдень у південній частині та більшості західних областей прогнозуються дощі; на решті території без істотних опадів.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі +1-6 °C, у західних та північних областях від +3 °C до -2 °C; вдень +5-10 °C, в південній частині до +13 °C.
В Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень від +2 °C до -3 °C.
На Київщині сьогодні без істотних опадів, вночі та вранці туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.
Температура вночі від +3 °C до -2 °C, вдень +5-10 °C; у Києві вночі +1-3 °C, вдень +8-10 °C.
- Вранці 27 листопада в Україні прогнозувалися пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.