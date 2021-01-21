Сьогодні, 21 січня, сніг очікується північних областях та Карпатах. Крім того, в Україні значно потеплішає до +7-8 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. На високогiр’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей очiкується снiголавинна небезпека III ступеня.

Температура у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях вночі ще становитиме -15-20 °C, на крайньому сході до -26 °C, вдень -3-8 °C морозу; на півдні Одещини та в Криму вночі від 0 °C до -5 °C, вдень +2-7 °C. У західних областях сьогодні температура від +2 °C до +8 °C.