Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Без опадів, лише у західних областях та в Криму невеликий сніг, вдень місцями з дощем. На Закарпатті сильний сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.
Температура вночі -15-20 °С, вдень -5-10 °С, у північно-східних і східних областях вночі -21-26 °С, вдень -12-17 °С, на заході країни та в Криму вночі -4-9 °С, вдень від -2 °С до +3 °С.
У Києві та області 20 січня опади не очікуються. У столиці температура вночі -17-19 °С, вдень -7-9 °С, на Київщині вночі -15-20 °С, вдень -5-10 °С.
- У середу, 20 січня, на заході України очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний вітер та хуртовини.