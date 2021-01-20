Сьогодні, 20 січня, температура в Україні коливатиметься до +2°С на заході до -15°С на сході.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Без опадів, лише у західних областях та в Криму невеликий сніг, вдень місцями з дощем. На Закарпатті сильний сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -15-20 °С, вдень -5-10 °С, у північно-східних і східних областях вночі -21-26 °С, вдень -12-17 °С, на заході країни та в Криму вночі -4-9 °С, вдень від -2 °С до +3 °С.

У Києві та області 20 січня опади не очікуються. У столиці температура вночі -17-19 °С, вдень -7-9 °С, на Київщині вночі -15-20 °С, вдень -5-10 °С.