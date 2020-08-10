Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря вночі очікується 13-18 °С, вдень 23-28 °С, у південній частині країни вночі – 17-22 °С, вдень 29-32 °С.
Вітер прогнозується переважно північний, 5-10 м/с.
У Києві очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, можливо з грозою.
Температура повітря в столиці вночі складе 16-18 °С, вдень 25-27 °С.
- У серпні середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 19−24 градусів тепла, що на кілька градусів вище за середні багаторічні значення.