Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Найтепліше буде на Півдні – від +13 °C до +15 °C.
В західних областях вночі заморозки до -4°C, проте вдень температура повітря підвищиться до +12 °C.
На Київщині сьогодні без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +2-4 °C, вдень близько +10 °C.
7 листопада у Вінницькій, більшості районів Хмельницької, Рівненської, Волинської, Тернопільської та Донецької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- У суботу, 6 листопада, в Україні прогнозувалося зниження температури, також очікуються дощі.