Сьогодні, 7 листопада, в Україні опади не прогнозуються, денна температура коливатиметься від +10 °C до +15 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найтепліше буде на Півдні – від +13 °C до +15 °C.

В західних областях вночі заморозки до -4°C, проте вдень температура повітря підвищиться до +12 °C.

На Київщині сьогодні без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +2-4 °C, вдень близько +10 °C.

7 листопада у Вінницькій, більшості районів Хмельницької, Рівненської, Волинської, Тернопільської та Донецької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.