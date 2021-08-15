Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Незначний дощ очікується ввечері у Донецькій і Луганській областях, а також у Криму.
Температура повітря – від +25-31 °C.
Вітер до 3–8 м/с.
У Києві та області очікується +29-31 °C, вітер західний.
15 серпня у Харківській, Луганській, Київській, Сумській, Полтавській, Рівненській, Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- У суботу, 14 серпня, в Україні прогнозувалася переважно сонячна погода. Проте в деяких регіонах синоптики прогнозують дощі.