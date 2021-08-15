Сьогодні, 15 серпня, в Україні прогнозується суха погода, температура до +31°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Незначний дощ очікується ввечері у Донецькій і Луганській областях, а також у Криму.

Температура повітря – від +25-31 °C.

Вітер до 3–8 м/с.

У Києві та області очікується +29-31 °C, вітер західний.

15 серпня у Харківській, Луганській, Київській, Сумській, Полтавській, Рівненській, Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.