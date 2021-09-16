Сьогодні, 16 вересня, в Україні переважно суха та тепла погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опади прогнозуються лише в Закарпатській, Волинській та Рівненській областях. На решті території буде малохмарно.

Температура повітря коливатиметься від +17 °C до +19 °C на Сході та Півночі країни; у західних та південних областях буде тепліше – від +21 °C до +26 °C.

16 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.