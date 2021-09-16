Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Опади прогнозуються лише в Закарпатській, Волинській та Рівненській областях. На решті території буде малохмарно.
Температура повітря коливатиметься від +17 °C до +19 °C на Сході та Півночі країни; у західних та південних областях буде тепліше – від +21 °C до +26 °C.
16 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 15 вересня в Україні прогнозувалася сонячна та тепла погода. Опади не передбачаються.