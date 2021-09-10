Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Поле високого атмосферного тиску продовжує міцно утримувати свої позиції, тому сьогодні, та і найближчим часом, на відчутну зміну погоди не очікуємо.
У п’ятницю в Україні очікується невелика хмарність. Водночас, опадів не прогнозується.
Вітер змінних напрямків, слабкий.
Температура повітря вночі прогнозується на рівні 7-12°, на узбережжі морів до 14°; вдень 22-27°, на високогір’ї Карпат та в горах Криму 16-18°.
У столиці без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі очікується в межах 10-12°, вдень близько 25°.
- Цьогорічне літо в столиці встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.