У п’ятницю синоптики прогнозують теплу осінню погоду без опадів, а температура повітря прогріється до 27 градусів тепла.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Поле високого атмосферного тиску продовжує міцно утримувати свої позиції, тому сьогодні, та і найближчим часом, на відчутну зміну погоди не очікуємо.

У п’ятницю в Україні очікується невелика хмарність. Водночас, опадів не прогнозується.

Вітер змінних напрямків, слабкий.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 7-12°, на узбережжі морів до 14°; вдень 22-27°, на високогір’ї Карпат та в горах Криму 16-18°.

У столиці без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах 10-12°, вдень близько 25°.