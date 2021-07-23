Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Сьогодні, як і найближчими днями, на більшій частині території України вже переважатиме суха погода, так як з заходу до нас поширюватиме свій вплив антициклон DANA. Температурні показники поки що помірні та доволі комфортні, але з початком наступного тижня температура в Україні знову почне зростати.
Зокрема, у п’ятницю в Україні без опадів, лише вночі на крайньому сході країни, вдень в Карпатах та Закарпатті місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі прогнозується на рівні 10-15°, у південній частині до 18°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.
У Києві 23 липня опадів також не очікується. Температура повітря вночі очікується 13-15°, вдень 25-27°.
- Минулого місяця у Києві було зафіксовано аж 10 температурних рекордів.