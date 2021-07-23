У п’ятницю, 23 липня, в Україні очікується суха погода, а температура повітря трохи знизиться.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, як і найближчими днями, на більшій частині території України вже переважатиме суха погода, так як з заходу до нас поширюватиме свій вплив антициклон DANA. Температурні показники поки що помірні та доволі комфортні, але з початком наступного тижня температура в Україні знову почне зростати.

Зокрема, у п’ятницю в Україні без опадів, лише вночі на крайньому сході країни, вдень в Карпатах та Закарпатті місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 10-15°, у південній частині до 18°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

У Києві 23 липня опадів також не очікується. Температура повітря вночі очікується 13-15°, вдень 25-27°.