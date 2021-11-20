У суботу, 20 листопада, в Україні прогнозують невеликий дощ та пориви вітру.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вночі в Україні, вдень у центральних, східних та південних областях невеликий дощ (вночі в Карпатах, на сході та північному сході країни подекуди з мокрим снігом).

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західних та північних, вдень у більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах 2-7° тепла, у східних областях та на Сумщині місцями 0-2° морозу; вдень 7-12° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-6° тепла, вдень близько 10°.