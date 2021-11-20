Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Вночі в Україні, вдень у центральних, східних та південних областях невеликий дощ (вночі в Карпатах, на сході та північному сході країни подекуди з мокрим снігом).
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західних та північних, вдень у більшості областей пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі очікується в межах 2-7° тепла, у східних областях та на Сумщині місцями 0-2° морозу; вдень 7-12° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.
У Києві вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-6° тепла, вдень близько 10°.
- У п’ятницю північні циклони Volker та Ulrich впливали на погоду більшості областей країни, тому прогнозували дощі, а подекуди навіть мокрий сніг.