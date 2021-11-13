У суботу, 13 листопада, в Україні прогнозують до +13 тепла та погоду без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

До України вже підповзає ядро антициклону із високим тиском усередині. Високий тиск зумовить притискання повітря до землі, а нічні прояснення призведуть до інтенсивного нічного вихолодження земної поверхні. Вітер буде слабким та часто змінюватиме напрямок, тому тумани довго не розсіюватимуться. Найбільш густі тумани очікуємо в Карпатському регіоні.

Температуру вночі прогнозують від 4° тепла до 2° морозу, в долинах Карпат навіть до 9° морозу, в той час, як на високогір’ї тепліше 0-5° тепла; вдень 5-10° тепла, на півдні країни, Прикарпатті та Закарпатті до 13°.

У Києві 13 листопада без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі від 3° тепла до 1° морозу; вдень 5-7° тепла.