У вихідні, 29-30 серпня, в Україні очікується суха та тепла погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 29 серпня, у західних областях вдень температура повітря підвищиться до 27-29 градусів тепла, а вночі до 13-15 градусів.

На півночі країни вдень очікується 24-26 градусів тепла, вночі – 12-14. У східних областях та в центрі країни вдень прогнозується 26-28 градусів тепла, вночі – 14-16. На півдні вдень очікують 29-31 градус тепла, а вночі – 16-18.

У Києві температура повітря вдень підвищиться до 26-28 градусів тепла, вночі – до 12-14.

У неділю, 30 серпня, у західних і центральних областях температура повітря вдень очікується 30-32 градусів тепла, а вночі – 16-18. У північних і східних областях вдень прогнозують 27-29 градусів тепла, вночі – 13-15 градусів. На півдні країни вдень очікується 31-33 градуси тепла, вночі – 16-18.

У Києві буде сонячно, температура повітря в цей день прогнозується на рівні 30-32 градусів тепла, вночі – 17-19.