У вихідні, 5-6 вересня, частину України накриють дощі, при цьому температура повітря місцями підвищиться до +30 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, в суботу, 5 вересня, дощі накриють східні області України і центр країни. Температура повітря в західних областях підвищиться до 23-26 градусів тепла, а вночі буде 11-13 градусів вище нуля.

У східних областях вдень очікують 24-28 градусів тепла, а вночі – + 13-17.

У Києві температура повітря вдень підвищиться до 23-25 градусів тепла, а вночі – до + 13-15.

У неділю, 6 вересня, дощі очікуються в західних областях. Вдень температура складе + 23-25. У східних регіонах днем прогнозують 28-30 градусів тепла, а вночі – 16-18 градусів тепла.

У Києві температура повітря очікується на рівні 24-26 градусів тепла, а вночі до + 14-16.