Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, в суботу, 5 вересня, дощі накриють східні області України і центр країни. Температура повітря в західних областях підвищиться до 23-26 градусів тепла, а вночі буде 11-13 градусів вище нуля.
У східних областях вдень очікують 24-28 градусів тепла, а вночі – + 13-17.
У Києві температура повітря вдень підвищиться до 23-25 градусів тепла, а вночі – до + 13-15.
У неділю, 6 вересня, дощі очікуються в західних областях. Вдень температура складе + 23-25. У східних регіонах днем прогнозують 28-30 градусів тепла, а вночі – 16-18 градусів тепла.
У Києві температура повітря очікується на рівні 24-26 градусів тепла, а вночі до + 14-16.
- У вересні середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 14-19 градусів тепла, що на кілька градусів вище за середні багаторічні значення.