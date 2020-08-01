У вихідних, 1 та 2 серпня, в Україні очікується дощова погода та нічне похолодання.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У суботу, 1 серпня, дощі пройдуть у північних і західних областях країни. Сухо буде у Чернівецькій, Закарпатській областях, а також у центральних, східних, південних областях та Криму.

Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +29 градусів. Однак вночі на всій території України очікується похолодання: температура складе від +11 до +18.

У неділю, 2 серпня, дощі, навпаки, накриють східні області, Херсонську область та Крим. На решті території України очікується малохмарна і суха погода.

Температура повітря вдень буде коливатися від +21 до +26. Вночі очікується від +11 до + 17.