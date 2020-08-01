Про це повідомляє Український гідрометцентр.
У суботу, 1 серпня, дощі пройдуть у північних і західних областях країни. Сухо буде у Чернівецькій, Закарпатській областях, а також у центральних, східних, південних областях та Криму.
Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +29 градусів. Однак вночі на всій території України очікується похолодання: температура складе від +11 до +18.
У неділю, 2 серпня, дощі, навпаки, накриють східні області, Херсонську область та Крим. На решті території України очікується малохмарна і суха погода.
Температура повітря вдень буде коливатися від +21 до +26. Вночі очікується від +11 до + 17.
- Раніше повідомлялось, що в Україну йде холодний атмосферний фронт, спека послабне до +25+28 градусів.