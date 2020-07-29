В Україну йде холодний атмосферний фронт спека послабне до +25+28 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

“Йде до нас, в Україну, холодний атмосферний фронт. Вже навіть від слова “холодний” трохи робиться свіжіше. І справді, завдяки фронту північна частина України зможе завтра легше дихнути – спека послабне від сьогоднішніх +30+34 градусів до +25+28 градусів”, – йдеться в повідомленні.

На Заході України температура повітря суттєво не зміниться, очікується +24+28 градусів.

На Сході та Півдні в четвер спека ще потриває, а слабшати почне 31 липня-1 серпня.

У Центрі країни 30-го серпня ще також очікується висока температура повітря, до +29+33 градусів, проте на Вінниччині прогнозується +28+29 градусів.

Короткочасні грозові дощі з можливими локальними шквалами, зливами та градом найбільш ймовірні 30-го липня в західних областях України, на Півночі та у Харківській області. А пізно ввечері у четвер дійдуть до центральної частини.

На Півдні, у Луганській та Донецькій областях завтра очікується суха погода.

У Києві дощ очікується вже сьогодні ввечері, а також місцями завтра, 30-го липня.

У четвер спека в столиці послабне і впродовж дня очікується +26+28 градусів.