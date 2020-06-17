Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Уточнюється, що в столиці очікуються шквальні пориви вітру до 20 метрів за секунду, а також дощі та град.

Киянам і гостям міста рекомендується щільно зачинити вікна, прибрати з лоджій і балконів предмети, які можуть випасти назовні. На вулиці в Києві радять триматися якомога далі від дерев, ліній електропередач та рекламних щитів.

Крім того, киянам рекомендують відключити під час грози телевізор від антени й вимкнути всю електричну техніку.

У тому разі, якщо гроза заскочила на природі, в КМДА радять відійти від поодиноких дерев, водойм, або веж, а також спуститися в низину. Групам людей радять розташуватися по одному і зняти з себе металеві предмети.

У разі травмування внаслідок падіння гілок або дерев слід звертатися до екстрених служб за номерами 101 або 103.