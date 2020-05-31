Сьогодні, 31 травня, по всій Україні продовжують йти дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

31 травня в західних областях йтимуть сильні дощі, в Карпатах вночі – дуже сильні дощі.

Крім того, протягом 31 травня – 1 червня через дощі на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,5 – 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м, місцями початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь. Можливе формування селевого потоку.

Температура вдень коливатиметься від +14 °C до +23 °C.