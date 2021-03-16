Через негоду, яка бушує в Україні вже другий тиждень, на дорогах Харкова спостерігаються пробки, тягучки і затори.

Про це повідомляють #Букви.

На інтерактивній карті від Google можна відстежувати ситуацію на дорогах в режимі реального часу. Дані про пробки в Харкові передаються на карту щомиті, а оновлення відбувається автоматично.

Затори у Харкові – онлайн карта

При наведенні курсора на для відрізок шляху, що цікавий, з’явиться інформація про те, яка швидкість пересування транспорту на цій ділянці в даний момент. Також можна дізнатися приблизну довжину пробки, тягучки або затору.

Дороги позначені різними кольорами:

зелений колір означає, що проїзд вільний і пробок немає;

жовтий – дорога майже вільна;

червоний – тягучка;

темно-червоний – пробка.

Крім того, попереджувальні знаки показують, в якому місці Харкова дороги перекриті поліцією.

На карті можна подивитися ситуацію за наступними напрямками: проспект Гагаріна, вулиця Вернадського, провулок Подільський (вулиця Гамарника), вулиця Сумська, майдан Конституції, майдан Свободи, Салтівське шосе, вулиця Полтавський Шлях, вулиця Дерев’янко, вулиця Героїв Праці, вулиця Шевченка, спуск Жилярді , вулиця Мироносицька, вулиця Свободи (вулиця Іванова), вулиця Чернишевська, провулок Троїцький, вулиця Скрипника, вулиця Римарська, вулиця Дівоча, вулиця Кооперативна, Павловська площа, Соборний спуск, вулиця Ярослава Мудрого, вулиця Пушкінська, вулиця Гіршмана, Пушкінський в’їзд, провулок Плетневский, Бурсацький спуск, вулиця Алчевських, вулиця Садова, вулиця Воробйова, Лопатинський провулок, Московський проспект, вулиця Маршала Бажанова, вулиця Юлія Чигирина, вулиця Вавілова, площа Захисників України (площа Повстання), вулиця Серіковська, вулиця Мінераловодська, вулиця Гоголя, вулиця Університетська, вулиця Бакуліна, вулиця Космічна, вулиця Валер’янівська, вулиця Основянская, вулиця Аравійська, вулиця Біологічна, вулиця Олександра Матросова, в’їзд Трінклера, проспект Науки, Харківський міст, Основ’янський міст, вулиця Москалевський, Великий Лопанский міст, харківська Окружна автомобільна дорога (кільцева дорога).

Також доступна інформація про:

автомобільний шлях регіонального значення Р46 Харків – Богодухів – Охтирка;

територіальну автомобільну дорогу Р78 Харків – Безлюдівка – Васищеве – Зідьки – Зміїв – Слобожанське – Андріївка – Балаклія – Савинці – Гороховатка;

європейську автодорогу Е105 (по території України траса М18) Крим – Дніпро (Дніпропетровськ) – Харків – Білгород – Москва – Санкт-Петербург – Кіркенес;

автомобільну трасу міжнародного значення М03 Київ – Бориспіль – Полтава – Харків – Слов’янськ – Дебальцеве – КПП “Довжанський”.

Крім того, карта пробок показує поточну ситуацію на шляху в селища: Кулиничі, Мала Данилівка, Бобрівка, Покотилівка, Пономаренки, Павленки, Новий Коротич (Комунар), Пісочин, Безлюдівка, Березівка, Васищеве, Високий, Буди, Утківка, Солоницівка, Пересічне, Вільшани, Велика Данилівка, Введенка, Рогань (Велика, Мала, Верхня), Новопокровка, Есхар, Малинівка, Кочеток, Манченки, Старий Мерчик та інші міста Харківської області: Ізюм, Лозова, Куп’янськ, Чугуїв, Балаклея, Богодухів, Зміїв, Первомайський, Люботин, Мерефа, Красноград, Вовчанськ, Дергачі, Барвінкове, Валки, Південне.