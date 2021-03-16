Через негоду, яка лютує в Україні вже другий тиждень, на дорогах Львова спостерігаються пробки, тягучки і затори.

Про це повідомляють #Букви.

На інтерактивній карті від Google можна відстежувати ситуацію на дорогах в режимі реального часу. Дані про львівські пробки передаються на карту щомиті, а оновлення відбувається автоматично.

Затори в Львові – онлайн карта

При наведенні курсора на для відрізок шляху, що цікавий, з’явиться інформація про те, яка швидкість пересування транспорту на цій ділянці в даний момент. Також можна дізнатися приблизну довжину пробки, тягучки або затору.

Дороги позначені різними кольорами:

зелений колір означає, що проїзд вільний і пробок немає;

жовтий – дорога майже вільна;

червоний – тягучка;

темно-червоний – пробка.

Крім того, попереджувальні знаки показують, в якому місці Львова дороги перекриті поліцією.

За допомогою карти можна відстежити ситуацію на таких дорогах, як проспект Свободи, вулиця Стрийська, вулиця Зелена, вулиця Торгова, вулиця Чернівецька (кільце), Палацова площа (Вокзальна площа), вулиця Підвальна, вулиця Листопадового Чину, вулиця Петра Дорошенка, проспект В’ячеслава Чорновола (кільце), площа Данила Галицького, вулиця Шевченка, вулиця Гетьмана Мазепи, вулиця Пекарська, вулиця Миколи Коперника, площа Митна, вулиця Сихівська, вулиця Степана Бандери, вулиця Генерала Чупринки, вулиця Пасічна, Соборна площа, вулиця Івана Гонти, площа 700-річчя Львова, площа Галицька, площа Міцкевича, вулиця Князя Романа, вулиця Під Дубом, вулиця Липинського, вулиця Кульпарківська, вулиця Героїв УПА, вулиця Хуторівка, вулиця Івана Рубчака, вулиця Академіка Андрія Сахарова, вулиця Княгині Ольги, вулиця Тунельна, вулиця Шота Руставелі, вулиця Луганська, вулиця Професори Буйко, вулиця Наукова (кільце), вулиця Володимира Великого (кільце), вулиця Івана Виговського, вулиця Антоновича, вулиць а Лубенському, вулиця Окружна, вулиця Городоцька (кільце), вулиця Замарстинівська, вулиця Промислова, вулиця Івана Миколайчука, вулиця Личаківська, вулиця Чехова, вулиця Глинянський Тракт, вулиця Богдана Лепкого, проспект Червоної Калини, Сихівський міст, вулиця Опришківська , вулиця Івана Франка, Кільцева дорога (Львівська об’їзна дорога).

На карті також відображаються: автошлях Н-02 дорога національного значення Львів – Тернопіль; автодорога Н-09 (європейський маршрут Е471); автомобільний шлях національного значення Львів – Мукачево; автомобільний напрям Н-17 Львів – Луцьк. Дорога Н-13 Львів – Самбір – Ужгород; автомобільна дорога міжнародного значення М 09 Львів – Рава-Руська; автомобільний шлях міжнародного значення М 10 Львів – Краковець; автотраса М 11 Львів – Шегині; європейський маршрут Е40 Львів – Дубно – Рівне – Житомир – Київ – Лубни – Полтава – Харків.

Крім того, відстежуються і автомобільні міжнародні пункти пропуску Львівської області. Митні пости (митниці) через державний кордон України з Республікою Польща: КПП “Шегині – Медика”, КПП “Грушів – Будомєж”, КПП “Рава-Руська – Хребенне”, КПП “Угринів – Долгобичув”, КПП “Краківець – Корчова”, КПП “Смільниця – Кросценко”.

Карта пробок Львова також показує загальну ситуацію на шляху в селища: Брюховичі, Рудне, Куликов, Запитів, Новий Яричів, Івано-Франкове, Щирець, Великий Любінь і найближчі міста Львівської області: Винники, Дубляни, Пустомити, Жовква, Городок, Новояворівськ, Кам’янка -Бугская, Миколаїв.