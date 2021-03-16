Пробки в Києві - явище звичне, але при поганій погоді столиця часто повністю зупиняється.

Про це повідомляють #Букви.

На інтерактивній карті від Google можна відстежувати ситуацію на дорогах в режимі реального часу. Дані про київські пробки передаються на карту щомиті, а оновлення відбувається автоматично.

Затори в Києві – онлайн карта

При наведенні курсора на для відрізок шляху, що цікавий, з’явиться інформація про те, яка швидкість пересування транспорту на цій ділянці в даний момент. Також можна дізнатися приблизну довжину пробки, тягучки або затору.

Дороги позначені різними кольорами:

зелений колір означає, що проїзд вільний і пробок немає;

жовтий – дорога майже вільна;

червоний – тягучка;

темно-червоний – пробка.

Крім того, попереджувальні знаки показують, в якому місці Києва дороги перекриті поліцією.

На онлайн-карті можна відстежити обстановку по найбільш завантаженим напрямками: Міст Патона, Південний міст, Проспект Перемоги, Міст Метро, Московський міст, Проспект Бажана, вулиця Хрещатик, Велика Окружна дорога, Індустріальний шляхопровід, Броварський проспект, вулиця Жилянська, Поштова площа, Червонозоряний проспект, Повітрофлотський міст, Московський проспект, бульвар Лесі Українки, вулиця Олени Теліги, бульвар Перова, бульвар Дружби Народів, вулиця Льва Толстого, Бессарабська площа, вулиця Горького, вулиця Саксаганського.

Також Google-карти показують обстановку:

на вулицях: вул. Воровського, вул. Фрунзе, вул. Горького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Бориспільська, вул. Драгоманова, вул. Васильківська, вул. Саксаганського, вул. Московська, вул. Володимирська, вул. Туманяна, вул. Солом’янська, вул. Дмитрівська, вул. Мельникова, вул. Жилянська, вул. Ярославська, вул. Хрещатик, вул. Закревського, вул. Артема, вул. Костянтинівська, вул. Героїв Сталінграда, вул. Братиславська, вул. Ахматової, вул. Бальзака, вул. Щорса, вул. Хмельницька, вул. Леся Курбаса, вул. Гарматна, вул. Ломоносова, вул. Червоноармійська (вул. Велика Васильківська), вул. Лугова, вул. Урлівська, вул. Щербакова, вул. Малятко, вул. Грушевського, вул. Ревуцького, вул. Вишгородська, вул. Чавдар, вул. Стеценко, вул. Туполєва, вул. Райдужна, вул. Ярославська, вул. Милославська, вул. Сікорського, вул. Кіквідзе, вул. Героїв Севастополя, вул. Виборзька, вул. Кирилівська, вул. Амосова, вул. Заболотного, вул. Дегтярівська, вул. Зодчих, вул. Вербицького, вул. Порика.

вул. Воровського, вул. Фрунзе, вул. Горького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Бориспільська, вул. Драгоманова, вул. Васильківська, вул. Саксаганського, вул. Московська, вул. Володимирська, вул. Туманяна, вул. Солом’янська, вул. Дмитрівська, вул. Мельникова, вул. Жилянська, вул. Ярославська, вул. Хрещатик, вул. Закревського, вул. Артема, вул. Костянтинівська, вул. Героїв Сталінграда, вул. Братиславська, вул. Ахматової, вул. Бальзака, вул. Щорса, вул. Хмельницька, вул. Леся Курбаса, вул. Гарматна, вул. Ломоносова, вул. Червоноармійська (вул. Велика Васильківська), вул. Лугова, вул. Урлівська, вул. Щербакова, вул. Малятко, вул. Грушевського, вул. Ревуцького, вул. Вишгородська, вул. Чавдар, вул. Стеценко, вул. Туполєва, вул. Райдужна, вул. Ярославська, вул. Милославська, вул. Сікорського, вул. Кіквідзе, вул. Героїв Севастополя, вул. Виборзька, вул. Кирилівська, вул. Амосова, вул. Заболотного, вул. Дегтярівська, вул. Зодчих, вул. Вербицького, вул. Порика. у провулках: Балтійський провулок, Лабораторний провулок, Червоноармійський провулок, Куренівський провулок, Нестерівський провулок, Бехтерєвський провулок, Михайлівський провулок, Моторний провулок, Музейний провулок, Чеховський провулок, Шевченко провулок, Карельський провулок, Волгодонский провулок, Георгіївський провулок, Тбіліський провулок, Квітневий провулок , Січневий провулок, Охтирський провулок, Радищева провулок, Артилерійський провулок, Московський провулок, Коломийський провулок, Чугуївський провулок, Ковальський провулок, Будівельників провулок, Хрестовий провулок, Магнітогорський провулок, Зоряний провулок, Фортечний провулок, Деміївський провулок, Рильський провулок.

Балтійський провулок, Лабораторний провулок, Червоноармійський провулок, Куренівський провулок, Нестерівський провулок, Бехтерєвський провулок, Михайлівський провулок, Моторний провулок, Музейний провулок, Чеховський провулок, Шевченко провулок, Карельський провулок, Волгодонский провулок, Георгіївський провулок, Тбіліський провулок, Квітневий провулок , Січневий провулок, Охтирський провулок, Радищева провулок, Артилерійський провулок, Московський провулок, Коломийський провулок, Чугуївський провулок, Ковальський провулок, Будівельників провулок, Хрестовий провулок, Магнітогорський провулок, Зоряний провулок, Фортечний провулок, Деміївський провулок, Рильський провулок. на проспектах: Перемоги проспект, Московський проспект, Науки проспект, Броварський проспект, Правди проспект, Оболонський проспект, Повітрофлотський проспект, Червонозоряний проспект (Лобановського проспект), Миру проспект, Маяковського проспект, Лісовий проспект, Голосіївський проспект, Бажана проспект, Свободи проспект, Комарова проспект, Сталінграда проспект, Відрадний проспект, Возз’єднання проспект, Героїв Сталінграда проспект, Броварський проспект, Григоренко проспект, Гагаріна проспект, Ватутіна проспект, Академіка Глушкова проспект, Визволителів проспект.

Перемоги проспект, Московський проспект, Науки проспект, Броварський проспект, Правди проспект, Оболонський проспект, Повітрофлотський проспект, Червонозоряний проспект (Лобановського проспект), Миру проспект, Маяковського проспект, Лісовий проспект, Голосіївський проспект, Бажана проспект, Свободи проспект, Комарова проспект, Сталінграда проспект, Відрадний проспект, Возз’єднання проспект, Героїв Сталінграда проспект, Броварський проспект, Григоренко проспект, Гагаріна проспект, Ватутіна проспект, Академіка Глушкова проспект, Визволителів проспект. на площах: Ленінградська площа, Севастопольська площа, Московська площа, Львівська площа, Шевченко площа, Одеська площа, Солом’янська площа, Інтернаціональна площа, Європейська площа, Спортивна площа, Льва Толстого площа, Космонавтів площа, Поштова площа, Печерська площа, Контрактова площа, Софійська площа , Бессарабська площа, Майдан Незалежності (Незалежності майдан), Михайлівська площа, Вокзальна площа, Амурська площа, Голосіївська площа, Майдан Космонавтів, Троїцька площа, Дарницька площа, Слави площа.

Ленінградська площа, Севастопольська площа, Московська площа, Львівська площа, Шевченко площа, Одеська площа, Солом’янська площа, Інтернаціональна площа, Європейська площа, Спортивна площа, Льва Толстого площа, Космонавтів площа, Поштова площа, Печерська площа, Контрактова площа, Софійська площа , Бессарабська площа, Майдан Незалежності (Незалежності майдан), Михайлівська площа, Вокзальна площа, Амурська площа, Голосіївська площа, Майдан Космонавтів, Троїцька площа, Дарницька площа, Слави площа. на бульварах: Вернадського бульвар, Давидова бульвар, Верховної Ради бульвар, Вигуровский бульвар, Висоцького бульвар, Дарницький бульвар, Дружби народів бульвар, Івана Лепсе бульвар, Кольцова бульвар, Бикова бульвар, Лесі Українки бульвар, Перова бульвар, Марії Приймаченко бульвар, Ромена Роллана бульвар , Русанівський бульвар, Шевченко бульвар, Праці бульвар, Чоколівський бульвар, Гашека бульвар.

Вернадського бульвар, Давидова бульвар, Верховної Ради бульвар, Вигуровский бульвар, Висоцького бульвар, Дарницький бульвар, Дружби народів бульвар, Івана Лепсе бульвар, Кольцова бульвар, Бикова бульвар, Лесі Українки бульвар, Перова бульвар, Марії Приймаченко бульвар, Ромена Роллана бульвар , Русанівський бульвар, Шевченко бульвар, Праці бульвар, Чоколівський бульвар, Гашека бульвар. на спусках: Андріївський узвіз, Богуславський узвіз, Боричів узвіз, Володимирський узвіз, Врубелівський спуск, Дніпровський спуск, Кловський узвіз, Крутий узвіз, Кудрявський узвіз, Печерський узвіз, Подільський узвіз, Смородинский спуск, Фрометівський узвіз. Шосе: Наддніпрянське шосе, Набережне шосе, Брест-Литовське шосе, Столичне шосе, Харківське шосе, Залізничне шосе, Стратегічне шосе, Мінське шосе, Варшавське шосе, Бориспільське шосе. Інші: Дніпровська набережна, Оболонська набережна, Русанівська набережна, Петрівська алея, Пейзажна алея, Тверський тупик, Велика окружна автомобільна дорога, Паркова дорога, Мала кільцева дорога, Володимирський проїзд.

Крім того, за допомогою карт можна відстежити загальну ситуацію на дорогах найближчих міст, таких як: Бориспіль, Бровари, Вишневе, Вишгород, Українка, Ворзель, Ірпінь, Буча, Боярка.