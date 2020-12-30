Діти і дорослі люблять Новий рік і Різдво не тільки за подарунки, а й за дуже смачні десерти, які так цікаво готувати разом. Розмалювати імбирний пряник - це ж цілий квест. Не знаєте, який десерт приготувати на Новий рік? У Букв є кілька ідей.

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Печиво з проспиртованих сухофруктів з журавлиною

Інгредієнти

1 столова ложка борошна для присипки

375 г готового пісочного тіста

300 г мінсміта (традиційна англійська суміш подрібнених сухофруктів, настояних на спирту зі спеціями). Можете замінити сливовим повидлом з рубаними горіхами.

75 г стружки з білого шоколаду

75 г сушеної журавлини

25 г змішаної цедри

1 яйце

10 г нерафінованого тростинного цукру

1 ст.ложка цукрової пудри для присипки

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Різак для сніжинок діаметром 10 см

Форма для випічки зірочки діаметром 6 см (кінчик до кінчика)

Форма для капкейків на 12 штук

Розігрійте духовку до 200 ° C. Злегка присипте робочу поверхню борошном і розкладіть тісто рівно, потім розкачайте його до товщини 2 см. Використовуйте формочку для випічки сніжинок, щоб видавити 12 фігур. Обережно втисніть в формочки для випічки і помістіть в холодильник на 10 хвилин.

Решту тіста розкатайте заново і виріжте 12 зірочок іншим різаком.

У мисці змішайте проспиртовані сухофрукти, стружку з білого шоколаду, журавлину і змішану цедру. Викладіть «фарш» в форми для випічки, потім покладіть зверху зірочку з тіста.

Змастіть тісто яєчним жовтком, посипте цукром і запікайте в духовці 15 хвилин. Дайте трохи охолонути, потім подавайте, злегка посипавши цукровою пудрою.

Чизкейк з глінтвейном

Інгредієнти

350 г пісочного печива в шоколаді

75 г вершкового масла

2 столові ложки какао-порошку

6½ листів желатину

350 г маскарпоне

250 г сметани

½ чайної ложки кориці

2 середніх яйця

115 г цукрової пудри

175 мл глінтвейну

100 г шоколаду, розтопленого

Подрібніть печиво, поки воно не стане дрібною крихтою. Змішайте крихту печива з розтопленим маслом і какао-порошком до однорідності, потім викладіть у форму діаметром 20 см, розподіліть шаром в 1 см і зробіть бортики по рівню стінки форми. Залиште охолоджуватися на 30 хвилин.

Замочіть п’ять листків желатину в невеликій мисці з холодною водою і залиште на 5 хвилин, поки вони не стануть м’якими. Поки желатин набухає, змішайте маскарпоне і сметану до однорідної маси. Злийте воду з желатину. Перелийте желатин в невелику каструлю і нагрівайте на слабкому вогні, помішуючи, 2 хвилини, поки він не розтане. Зніміть з вогню і додайте суміш сиру і вершків разом з корицею. Збийте до однорідної маси.

За допомогою електричного ручного міксера збийте яйця і 100 г цукру в середній мисці протягом 4 хвилин, поки вони не стануть блідими і досить густими, щоб на поверхні залишалися сліди. Додайте сир і вершки. Вилийте в тісто. Охолодіть 3-4 години або до застигання.

Замочіть решту желатину в холодній воді на 5 хвилин. Поки желатин вбирається, обережно нагрійте глінтвейн в невеликій каструлі на слабкому вогні. Зніміть з вогню. Злийте воду з желатину і відіжміть зайву воду. Додайте в тепле вино разом з цукром, що залишився і перемішайте до повного розчинення. Дайте суміші охолонути. Коли вона охолоне, акуратно полийте чізкейк ложкою. Перенесіть в холодильник і охолодіть ще 2-3 години до повного застигання.

Викладіть розтоплений шоколад на дно великої тарілки. Поставте в холодильник на 2 хвилини, поки шоколад не затвердіє. Відвівши невеликий гострий ніж від себе, зішкребіть шоколад, щоб утворилися локони. Якщо вони зламалися, залиште шоколад при кімнатній температурі на 30 секунд. Якщо він стане занадто м’яким, покладіть його в морозильну камеру на хвилину. Складіть шоколадні завитки в центрі чизкейка для подачі.

Сніговики з безе

Інгредієнти

3 білка

50 мл вершків (33%)

250 г вершкового сиру

50 г цукрової пудри

50 г молочного шоколаду

Мармелад, кондитерські олівці, посипка

Збийте білки в пишну піну. Додайте цукрову пудру і продовжуйте збивати до утворення стійких піків.

Застеліть деко пергаментом, викладіть безе невеликими порціями за допомогою ложки або кондитерського мішка. Безе повинно бути різного розміру.

Випікайте безе 1,5 години в розігрітій до 150 ° С духовці, потім остудіть.

Приготуйте крем: збийте охолоджені вершки до загустіння. Додайте сир, пудру і збивайте ще 2-3 хвилини. Поставте крем в холодильник.

Зробіть шапочки для сніговиків: розтопіть шоколад на водяній бані, залийте його в силіконові формочки відповідного розміру. Поставте в холодильник до повного застигання. Як шапочки також можете використовувати шоколадні цукерки потрібної форми.

Зберіть сніговиків з безе, поєднуючи їх за допомогою крему. Таким же чином закріпіть шоколадні шапочки. Прикрасьте десерт, використовуючи мармелад, кондитерські олівці і посипку.

Домашнє морозиво Viennetta

Інгредієнти

350 мл молока

150 г цукрової пудри

1 стручок ванілі

400 мл вершків

4 великих яєчних жовтки

1 чайна ложка ванільного екстракту

250 г темного шоколаду, подрібненого на дрібні шматочки

50 г кокосового масла

45 г смаженого подрібненого фундука

У середній каструлі нагрійте молоко, цукор і велику дрібку солі. Вишкребіть насіння ванілі в молоко невеликим гострим ножем, потім додайте стручок в молоко. Накрийте кришкою, зніміть з вогню і залиште настоюватися протягом години.

Помістіть 2-літрову миску в ще більшу миску, частково заповнену льодом. Встановіть ситечко поверх меншої миски і додайте вершки в цю миску.

В окремій середній мисці перемішайте яєчні жовтки. Обережно підігрійте молоко, потім поступово влийте трохи молока в жовтки, постійно збиваючи, поки вони не змішаються. Вилийте підігріті жовтки і молоко назад в каструлю.

Готуйте на слабкому вогні і постійно помішувати, очищаючи дно гумовим шпателем, поки заварний крем не загусне настільки, щоб покрити його.

Ретельно процідіть заварний крем в густі вершки, поставивши в миску з льодом, поки він не охолоне. Додайте ванільний екстракт, накрийте кришкою і поставте в холодильник на 2-3 години, щоб повністю охолодити. Після охолодження видаліть стручки ванілі і заморозьте заварний крем в морозивниці відповідно до інструкцій виробника.

Поки морозиво готується, змастіть форму для хліба ємністю 1,5 літра рослинним маслом, потім вистеліть її харчовою плівкою так, щоб вона сильно звисала з країв. Додайте 200 г шоколаду і кокосове масло в миску середнього розміру і помістіть в мікрохвильову піч, нагріваючи порціями по 30 секунд до плавлення. Також можна поставити жароміцну миску на каструлю з киплячою водою і додати шоколад і кокосову олія, помішуючи, поки не розтане. Залиште шоколадний соус охолонути.

Коли морозиво збилося і шоколадний соус перестане бути гарячим, приготуйтеся викласти його шарами. Швидко працюючи, додайте чверть суміші морозива в форму для випічки хліба, розгладжуючи його. Додайте тонкий шар шоколадного муса, акуратно розподіливши мастихіном. Посипте 1 столову ложку нарізаного фундука, а потім перенесіть форму для хліба і миску з морозивом в морозильну камеру на 5 хвилин, щоб вони не розтанули.

Вийміть форму для хліба і миску з морозивом з морозильної камери і повторюйте описані вище дії до тих пір, поки не отримаєте три шари шоколадного соусу, завершивши четвертим шаром морозива. Нещільно накрийте харчовою плівкою і перекладіть в морозильну камеру. Залишити, бажано на ніч. Перелийте решту шоколадного соусу в невелику миску, накрийте кришкою і поставте в холодильник.

Приготуйте шоколадну стружку.

Дістаньте Viennetta з морозильної камери і за допомогою харчової плівки витягніть її з форми для випічки хліба і переверніть на дошку або блюдо сервіровки. Прикрасьте шоколадним соусом, а коли соус повністю застигне, посипте горіхами в центрі і прикрасьте шоколадними завитками.