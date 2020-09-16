Американський підприємець, засновник Amazon і власник The Washington Post довгі роки очолює списки найбіагатіших людей світу. У численних інтерв'ю мільярдер розповідав про те, які життєві правила допомогли йому досягти успіху.

#Букви розповідають 10 правил успіху, якими користується мільярдер.

Ніякого жалю

Безос вважає, що всі жалкують про що-небудь, в тому числі про невдачі. Але для того, щоб домогтися успіху, потрібно жити, не дозволяючи думкам про це заважати приймати рішення, які допоможуть досягти своїх цілей.

“Якщо ви подумаєте про речі, про які будете шкодувати в 80 років, це майже завжди буде те, чого ви не зробили. Це бездіяльність. Дуже рідко ви будете шкодувати про те, що ви зробили, що не вдалося і не спрацювало, чи щось ще”, — каже він.

Слідувати за своїм серцем, а не за головою

Підприємець впевнений, що необхідно частіше покладатися на поклик серця, ніж на розум і аналіз. Він зазначає, що всі його найкращі рішення в життя і бізнесі були прийняті “серцем, чуттям, інтуїцією”.

“Якщо ви можете прийняти рішення за допомогою аналізу, ви повинні це зробити. Але в житті виявляється, що ваші найважливіші рішення завжди приймаються інстинктом і інтуїцією, серцем”, — говорить Безос.

Інвестувати в продукт більше, ніж в маркетинг

За словами Безоса, баланс сил сьогодні зміщений в сторону споживачів, а не компаній. Для того, щоб клієнт захотів купити продукт або скористатися послугою компанії, це має бути того варте. Щоб зробити свій продукт таким, в нього потрібно вкласти сили.

“Кращий спосіб відповісти, якщо ви компанія, — це вкласти більшу частину своєї енергії, уваги і доларів в створення відмінного продукту або послуги і вкласти менші суми на те, щоб кричати про це, продавати це”, — запевняє він.

Придумати гарне ім’я

Назва повинна викликати почуття подиву у клієнтів і мати змогу зацікавити їх дізнатися, що саме ви пропонуєте.

Примітно, що сам Безос не відразу прийшов до успіху в неймінгу. Він розповідав історію про те, що спочатку його проєкт Amazon.com мав назву “Cadabra”, як частина від “Abracadabra”. Однак під час розмови телефоном його адвокат не розчув назву і неправильно зрозумів її як “cadaver”, що англійською означає “труп”.

Після цього Безос вирішив назвати проєкт на честь річки. Ця назва наштовхувала на асоціації про щось масштабе і дозволяло сайту знаходитися вгорі алфавітного списку.

Відстоювати щось

Безос вважає, що відстоювання чогось — добре для бізнесу. Саме ідея, якої незмінно дотримується компанія, буде притягувати клієнтів, згуртує їх навколо неї.

Такою ідеєю для Amazon, за словами Безоса, стало бажання бути прикладом компанії, цілком зосередженої на клієнті.

“Те що ми завжди хотіли робити — підвищувати стандарт того, що значить бути зосередженим на клієнті. Інші організації або компанії, урядові організації, будь-які можливі організації, повинні дивитися на Amazon, як на рольову модель”, — говорить він.

Зосереджуватися на клієнті

При веденні бізнесу необхідно зосередитися на найважливішій частини, яка буде його підтримувати — на клієнті.

Безос називає “нав’язливу і компульсивну” зосередженість на клієнті “секретним соусом” своєї компанії.

Він наголошує, що потрібно прислухатися до потреб споживачів і брати до уваги, чого вони хочуть.

У випадку з Amazon Безос вказує на те, що його клієнти хочуть, щоб ціни були низькими, а доставка — швидкою, і так буде і за 10 років. Тож задоволення цих бажань — першочергове завдання.

Зосереджуватися на своїй пристрасті

Мільярдер упевнений, що завжди необхідно мати пристрасть до того, чим ви займаєтеся. Без ентузіазму бізнес стає механічним і приносить мало радості, крім зароблених грошей і можливості заробити більше.

“Робіть те, що вам дуже подобається, і не намагайтеся гнатися за “пристрастю дня”, — закликає він.

Створювати культуру

Компаніям необхідно не тільки розвивати вже існуючу культуру, а й шукати щось унікальне, інноваційне. Як онлайн-покупки, які практично не існували до появи Amazon.

Безос впевнений, що сформувавши свій особливий підхід до справи, можна отримати свободу дій.

“Що ж, я думаю, що якщо ви прямолінійні і чітко розумієте, як ви збираєтеся діяти, тоді ви можете діяти так, як захочете. Ми навіть не займаємо ніякої позиції щодо правильності нашого шляху, ми просто стверджуємо, що це наш шлях, але Уоррен Баффет добре висловив свою думку з цього приводу. Він каже: “Ви можете провести балет, і він може бути успішним, ви можете провести рок-концерт, і він може бути успішним. Тільки не проводьте балет і не рекламуйте його як рок-концерт. Ви повинні чітко окреслити всім зацікавленим сторонам, проводите ви балет або рок-концерт, а потім люди самі вибирають”, — говорить мільярдер.

Продавати товари преміум-класу за невисокими цінами.

Він упевнений, що підхід, при якому компанія “старанно працює, щоб стягувати з клієнтів менше”, як і той, при якому компанія має намір продавати дорожче, ефективні.

Безос нерідко повторює ідею “ми створюємо продукти преміум-класу за невисокими цінами” як мантру на своїх виступах і лекціях. Він зазначає, що це унікальний підхід, який допоміг його компанії вирости.

“Ми вважаємо, що це унікальний підхід на ринку — товари преміум-класу за неперевершеним цінами. Ми компанія, яка звикла працювати з низькою рентабельністю. Ми так виросли”, — зазначає він.

Ризикувати

Безос називає ризик “необхідною складовою прогресу”, нехай він і призводить невдач.

“Ми розуміємо це і віримо в те, що рано чи пізно ми зазнаємо невдачі і будемо повторювати все, поки не доб’ємося правильного результату. Коли цей процес працює, це означає, що наші провали відносно невеликі за розміром (більшість експериментів можуть починатися з малого), і коли ми стикаємося з чимось, що дійсно працює, ми подвоюємо це в надії перетворити це в ще більше”, — говорить він.