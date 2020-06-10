Про це пише QUARTZ.
Розробкою нових рекомендацій займалися голлівудські профспілки та об’єднання, а також такі компанії, як Disney, Netflix і Warner Bros.
Зазначається, що нові правила сильно вплинуть на зміст кінопродукції.
Менше інтимних сцен і сцен боротьби
“Деякі види діяльності, такі як сцени боротьби або інтимні сцени, збільшують ризик передачі коронавірусу. Коли фізичне дистанціювання неможливо, контакт повинен бути максимально коротким”, – йдеться в рекомендаціях.
Режисерам рекомендується “розглянути заходи по мінімізації сцен з тісним контактом між акторами”, наприклад, шляхом зміни сценаріїв або використання більшої кількості цифрових ефектів.
Не рекомендується використовувати живу аудиторію
У документі говориться, що використання живої аудиторії під час зйомок “не заохочується”, але прямої заборони немає.
Якщо ж в цьому є гостра необхідність, то потрібно дотримуватися соціального дистанціювання, вимірювати температуру на вході, всім носити маски, а також відокремити публіку від знімальної групи і акторів спеціальним екраном.
Беручи до уваги всі ці запобіжні заходи, ситкоми, які раніше знімалися перед живою студійною аудиторією, можуть замість цього використовувати сміх.
Ніяких паперових сценаріїв
У Голлівуді більше не буде паперових сценаріїв. На заміну їм прийдуть електронні.
Якщо паперові сценарії абсолютно неминучі, то рекомендується давати їх конкретним особам, чітко позначати і “не передавати іншим”.
Вся інша інформація, яка зазвичай надається в паперовій формі, включаючи списки знімальної групи, списки викликів і виробничі звіти, також повинна бути по можливості перетворена в електронні документи.
Короткі робочі дні
Кіноіндустрія повинна скоротити робочий день і робочий тиждень. Однак такі заходи можуть вилитися в більш тривалі терміни виробництва, що, в свою чергу, позначиться на бюджеті проєктів.
Макіяж і костюми
Нові правила безпеки на знімальних майданчиках найбільше вразять майстрів, чия робота вимагає тісної співпраці з акторами: дизайнерів костюмів, візажистів та перукарів, так як їх роботу неможливо виконувати, зберігаючи соціальну дистанцію.
З цією метою режисерам, можливо, доведеться віддавати пріоритет костюмам, які актори можуть надіти на себе самі. Наприклад, складні історичні костюми, такі як корсет, доведеться замінити.
- Зйомки нової частини фільму “Місія нездійсненна” продовжаться у вересні нинішнього року.