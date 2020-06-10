Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що з 12 червня 2020 року Голлівуд може відновити виробництво фільмів і телевізійних програм. Але зйомки тепер будуть проходити за новими правилами.

Про це пише QUARTZ.

Розробкою нових рекомендацій займалися голлівудські профспілки та об’єднання, а також такі компанії, як Disney, Netflix і Warner Bros.

Зазначається, що нові правила сильно вплинуть на зміст кінопродукції.

Менше інтимних сцен і сцен боротьби

“Деякі види діяльності, такі як сцени боротьби або інтимні сцени, збільшують ризик передачі коронавірусу. Коли фізичне дистанціювання неможливо, контакт повинен бути максимально коротким”, – йдеться в рекомендаціях.

Режисерам рекомендується “розглянути заходи по мінімізації сцен з тісним контактом між акторами”, наприклад, шляхом зміни сценаріїв або використання більшої кількості цифрових ефектів.

Не рекомендується використовувати живу аудиторію

У документі говориться, що використання живої аудиторії під час зйомок “не заохочується”, але прямої заборони немає.

Якщо ж в цьому є гостра необхідність, то потрібно дотримуватися соціального дистанціювання, вимірювати температуру на вході, всім носити маски, а також відокремити публіку від знімальної групи і акторів спеціальним екраном.

Беручи до уваги всі ці запобіжні заходи, ситкоми, які раніше знімалися перед живою студійною аудиторією, можуть замість цього використовувати сміх.

Ніяких паперових сценаріїв

У Голлівуді більше не буде паперових сценаріїв. На заміну їм прийдуть електронні.

Якщо паперові сценарії абсолютно неминучі, то рекомендується давати їх конкретним особам, чітко позначати і “не передавати іншим”.

Вся інша інформація, яка зазвичай надається в паперовій формі, включаючи списки знімальної групи, списки викликів і виробничі звіти, також повинна бути по можливості перетворена в електронні документи.

Короткі робочі дні

Кіноіндустрія повинна скоротити робочий день і робочий тиждень. Однак такі заходи можуть вилитися в більш тривалі терміни виробництва, що, в свою чергу, позначиться на бюджеті проєктів.

Макіяж і костюми

Нові правила безпеки на знімальних майданчиках найбільше вразять майстрів, чия робота вимагає тісної співпраці з акторами: дизайнерів костюмів, візажистів та перукарів, так як їх роботу неможливо виконувати, зберігаючи соціальну дистанцію.

З цією метою режисерам, можливо, доведеться віддавати пріоритет костюмам, які актори можуть надіти на себе самі. Наприклад, складні історичні костюми, такі як корсет, доведеться замінити.