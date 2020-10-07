Про це повідомляє видання ETonline.

12 березня стрімінговий сервіс Apple TV+ оголосив про припинення виробництва “Ранкового шоу” через пандемію коронавірусу.

Apple TV+ не тільки розкриває акторський склад, але і підтверджує, що Стів Карелл, який грає опального репортера Мітча Кесслера в серіалі, повертається в другий сезон. Карелл приєднається до завсідників серіалу Еністон (Алекс Леві), Уізерспун (Бредлі Джексон), Біллі Крадап (Корі Еллісон), Нестора Карбонелли (Янко Флорес), Бел Паулі (Клер Конвей), Карен Піттман (Міа Джордан), Дезін Террі (Деніел Хендерсон )) і Марка Дупласса (Чіп Блек).

Перший сезон “Ранкового шоу” почався з того, що Кесслера Карелла звільнили з програми новин після того, як його звинуватили в сексуальних домаганнях.

Ні нових кадрів, ні тізерів поки не показали.