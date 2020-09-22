Актриса Дженніфер Еністон з'явилася в онлайн-режимі 72-ї церемонії вручення головної телевізійної премії США "Еммі", але не одна - до неї приєдналися подруги по серіалу "Друзі" Кортні Кокс і Ліза Кудроу.

Про це розповідають #Букви.

Так, ведучий Джиммі Кіммел готувався оголосити номінантів в категорії “Краща конкурсна реаліті-програма” і зв’язався по відео-зв’язку з Еністон, яка на початку церемонії оголошувала кращу комедійну актрису.

Еністон з’явилася в ефірі у домашньому халаті і майже відразу до неї приєдналася Кортні Кокс.

Кіммел запитав: “Ви живете разом?”.

Дженніфер Еністон відповіла: “Взагалі-то ми сусіди по кімнаті з 1994 року, Джиммі”.

Кіммел був здивований появою Кортні, але здивувався ще більше, коли в кадр прийшла Ліза Кудроу. “О, це прямий ефір!” – запитала Ліза.