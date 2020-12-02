Про це пише TMZ.

Вночі 28 листопада співробітники медичного центру Valley Care повідомили в поліцію про прибуття людини з численними вогнепальними пораненнями. Згодом з’ясувалося, що це був Ліл Яс. Його доставили до центру Eden, де репер помер.

За словами близьких до Ліла джерел, напередодні ввечері він був у студії звукозапису в окрузі Марін – недалеко від Сан-Франциско, де якраз закінчив працювати над новим треком. У якийсь момент він поїхав, сказавши своїм приятелям, що скоро повернеться.

Не більше ніж через півтори години стало відомо, що Яс був застрелений десь в Східній затоці, яка знаходиться приблизно в годині їзди по автостраді від студії звукозапису.

Друзі репера дотепер не можуть повірити в те, що сталося, оскільки, за їхніми словами, у нього не було ворогів і він не зробив нічого, що, на їхню думку, призвело б до чогось подібного.

Яс почав випускати музику у віці 18 років, але став популярний завдяки своєму синглу “Get It In” у 2015 році. Пізніше він створив на нього ремікс, який привернув ще більшу увагу в наступному році.

Він випустив серію хітів, які протягом багатьох років зібрали сотні тисяч переглядів на YouTube, включаючи такі пісні, як “No Diss”, “Demon”, “What You Mean”, “Yeah Yeah”, “Furl”, “Bum”, “Mad”, “Workin” і багато інших.