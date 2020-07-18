Про це пише Independent.

Так, сьогодні, 18 липня, виповнилося рівно 25 000 днів відтоді, як королева Єлизавета II зійшла на престол. Вона стала королевою у 25 років, після несподіваної смерті її батька короля Джорджа VI в лютому 1952 року.

Варто зазначити, що у 2015 році Єлизавета побила рекорд з найтривалішого правління, який до цього належав її прабабусі, королеві Вікторії, що посідала трон протягом 63 років і 216 днів (23 226 днів).

Представник Букінгемського палацу повідомив, що знаменну дату королева відзначить вдома.