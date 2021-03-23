У Голлівуді було багато несподіваних дружніх відносин, тому селебріті часто стають хрещеними батьками дітей один одного.

Про це пише портал Just Jared.

У деяких випадках хрещена мати або хрещений батько навіть можуть стати законним опікуном неповнолітнього, якщо з його батьками щось трапиться.

Отже, 30 знаменитостей, чиї хрещені батьки – відомі люди

Стівен Спілберг – хрещений батько Гвінет Пелтроу

Стівен Спілберг був близьким другом покійного батька Гвінет Пелтроу Брюса Пелтроу і потім продовжував дружити з її мамою Блайт Даннер.

“JWoww” – хрещена мати сина Ніколь “Снукі” Поліцці – Лоренцо

Ніколь “Снукі” Поліцці запросила Дженні “JWoww” Фарлі стати хрещеною матір’ю свого 8-річного старшого сина Лоренцо.

Джеймі Лі Кертіс – хрещена мати Джейка Джилленхола

Батьки Джейка Джілленхол – режисер Стівен Джилленхол і сценарист Наомі Фонер все життя дружили з Джеймі Лі Кертісом, і він у підсумку став хрещеним Джейка.

Стівен Спілберг – хрещений батько Дрю Беррімор

Хрещеними батьками Дрю Беррімор є актриса Софі Лорен і Стівен Спілберг. По лінії батька Дрю належить до відомого акторського клану Беррімор. Ще її дідусь і бабуся блищали на Бродвеї і знімалися в перших кінофільмах. Сама Дрю Беррімор отримала свою першу роль у фільмі Стівена Спілберга “Інопланетянин”.

Віктор Гарбер – хрещений батько дочки Дженніфер Гарнер Вайолет

Дженніфер Гарнер і її колишній чоловік Бен Аффлек попросили свого колишнього колегу по фільму під псевдонімом Віктора Гарбера стати хрещеним батьком своєї 15-річної дочки Вайолет.

Зак Брафф – хрещений батько синів Дональда Фейсона

Дональд Фейсон попросив стати свого давнього друга і колишнього колегу по серіалу “Клініка” Зака ​​Браффа хрещеним батьком своїх двох синів Рокко, 7 років, і Уайлдера, 5 років.

Джоан Коллінз – хрещена мати Кара Делевінь

Джоан Коллінз давно дружить з батьками Кара Делевінь, Чарльзом і Пандори Делевінь.

Меріл Стріп – хрещена мати Біллі Лурд

Меріл Стріп була близьким другом покійної мами Біллі Лурд Керрі Фішер.

Леді Гага – хрещена мати двох синів Елтона Джона

Елтон Джон і його чоловік Девід Ферніш запросили Леді Гагу стати хрещеною матір’ю своїх двох синів Захарі, 10 років, і Елайджа, 8 років.

Бі Джей Новак – хрещений батько дочки Мінді Калінг

Актор Бі Джей Новак – давній друг і колишній бойфренд актриси та колеги по серіалу “Офіс” Мінді Калінг, вона запросила його стати хрещеним батьком своєї 3-річної дочки Кетрін.

Доллі Партон – хрещена мати Майлі Сайрус

Доллі Партон подружилася з татом Майлі Сайрус Біллі Рей Сайрус ще в 90-х і в підсумку стала її хрещеною матір’ю.

Лія Реміні – хрещена мати двійнят Дженніфер Лопес

Співачка Дженніфер Лопес і колишній чоловік Марк Ентоні давно дружать з актрисою Лією Реміні та запросили її стати хрещеною матір’ю своїх 13-річних близнюків Емми та Макса.

Генрі Вінклер – хрещений батько Брайс Даллас Ховард

Актор Генрі Вінклер і батько Брайс Даллас Ховард Рон Ховард стали давніми друзями після того, як разом знялися в ситкомі 70-х “Щасливі дні”.

Моллі Бернард – хрещена донька Хіларі Дафф

Хіларі Дафф подружилася зі своєю партнеркою по серіалу “Молодший” Моллі Бернард і попросила її стати хрещеною матір’ю своєї дворічної дочки Бенкс.

Єва Лонгорія – хрещена мати дочки Вікторії Бекхем

Вікторія та Девід Бекхем покликали давню подругу Єву Лонгорію стати хрещеною своєї 9-річної дочки Харпер.

Джейк Джилленхол і Бізі Філіппс – хрещені батьки Хіта Леджера і дочки Мішель Вільямс Матильди

Хіт Леджер і Мішель Вільямс вибрали хрещеним батьком своєї 15-річної дочки Матільди колегу Леджера по фільму “Горбата гора” Джейка Джилленхола. Вони також покликали стати хрещеною матір’ю Матильди подругу Мішель і її колегу по фільму “Бухта Доусона” Бізі Філіппс.

Майкл Джексон і Квінсі Джонс – хресні батьки Ніколь Річі

Усиновивши Ніколь Річі, Лайонел Річі покликав Майкла Джексона і Квінсі Джонса стати її хрещеними батьками.

Маріса Томей – хрещена мати Зої Кравіц

Після спільних зйомок у фільмі “Інший світ” Ліза Боні покликала Марісу Томей стати хрещеною матір’ю своєї дочки Зої Кравіц.

Боно – хрещений батько близнюків Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

Анджеліна Джолі та Бред Пітт запросили давнього друга Боно з гурту U2 стати хрещеним батьком своїх 12-річних близнюків Вів’єн і Нокса.

Тейлор Свіфт – хрещена мати молодшого сина Хайме Кінга Лео

Актриса Джеймі Кінг і співачка Тейлор Свіфт – близькі друзі, тому Свіфт стала хрещеною матір’ю її 5-річного сина Лео.

Елтон Джон – хрещений батько Шона Леннона

Елтон Джон був хорошим другом батьків Шона Леннона – Джона Леннона і Йоко Оно.

Шугар Рей Леонард – хрещений батько Хлої та Кім Кардашьян

Боксер Шугар Рей Леонард був близьким другом покійного батька Кім і Хлої Кардашьян Роберта Кардашьяна.

Г’ю Грант – хрещений батько сина Елізабет Херлі Даміана

Через 13 років після розставання, актори Г’ю Грант і Елізабет Херлі залишилися близькими друзями та вона попросила його стати хрещеним батьком свого сина Даміана.

Кеті Лі Гіффорд – хрещена мати Кендалл і Кайлі Дженнер

Кріс Дженнер покликала свою давню подругу співачку Кеті Лі Гіффорд хрещеною матір’ю своїх дочок Кендалл і Кайлі Дженнер.

Співак Стінг і його дружина Труді Стайлер стали хрещеними батьками сина Мадонни і Гая Річі – Рокко

Стінг і його дружина Труді Стайлер були давніми друзями з Мадонною і Гаєм Річі. Стінг і Стайлер хрестили Рокко за день до весілля його батьків.

Жаклін Біссет – хрещена мати Анджеліни Джолі

Актриса Жаклін Біссет була дуже дружна з матір’ю актриси Анджеліни Джолі Маршелін Бертран.

Дрю Беррімор – хрещена мати Френсіс Бін Кобейн

Ще в 90-х актриса Дрю Беррімор була дуже близькою подругою актриси Кортні Лав, мамою Френсіс Бін Кобейн.

Ліззі Каплан – хрещена мати Філіпа Берді

Актриса Бізі Філіппс назвала давню подругу і колишню колегу по фільму Freaks & Geeks Ліззі Каплан хрещеною матір’ю своєї старшої дитини, 12-річного Берді.

Елтон Джон – хрещений батько Брукліна Бекхема

Елтон Джон десятиліттями дружив з Девідом і Вікторією Бекхем, батьками Брукліна Бекхема. Він також є хрещеним батьком їх другого сина Ромео.

Співачка Сія – хрещена мати Медді Зіглер

Батьки Медді Зіглер покликали Сію стати хрещеною матір’ю своєї дочки після багатьох років дружби та частої співпраці.